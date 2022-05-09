Чендлер — Диазу: я готов к быстрому возвращению, чтобы свернуть тебе шею

36-летний американский боец UFC Майкл Чендлер после победы ярким нокаутом над Тони Фергюсоном на турнире UFC 274 обратился к Нейту Диазу, который ранее объявил о своём возвращении.

«Я готов к быстрому возвращению, чтобы свернуть тебе шею. Тебе лучше заткнуться, перестать жаловаться и не поднимать голову, пока папочка не устроит тебе бой, в котором твою несчастную голову снова вколотят в канвас. Может быть, если тебе повезёт, это буду я. Увидимся на вершине!», — написал Чендлер в социальных сетях.

Напомним, после боя с Чендлером Фергюсона отправили на обследование в больницу. Ему сделали рентген, после чего спортсмена выписали, поскольку он избежал тяжёлых травм. Ещё до этого поединка президент UFC Дана Уайт говорил, что Фергюсон сохранит контракт с организацией вне зависимости от исхода боя.

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