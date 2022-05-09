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«Финиширую тебя за два раунда в реванше». Чендлер бросил вызов Оливейре

«Финиширую тебя за два раунда в реванше». Чендлер бросил вызов Оливейре
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36-летний американский боец UFC Майкл Чендлер бросил вызов экс-чемпиону лиги Чарльзу Оливейре.

«О'кей, я только что посмотрел UFC 274. Поздравляю, Оливейра, но я финиширую тебя за два раунда в реванше. Увидимся этим летом или осенью. Кто хочет увидеть этот реванш?» — написал Майкл Чендлер в своих социальных сетях.

Напомним, поединок Оливейры и Джастина Гэтжи на турнире UFC 274 завершился досрочной победой бразильца удушающим приёмом уже в первом раунде. Однако пояс в этом дивизионе (лёгкий вес) остаётся вакантным, так как Чарльз провалил контрольное взвешивание перед поединком.

Чендлер на том же турнире одержал досрочную победу над Тони Фергюсоном.

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