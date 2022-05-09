«Спасибо деду за Победу!» Украинец Ломаченко поздравил подписчиков с 9 Мая

Бывший чемпион мира в трёх весовых категориях Василий Ломаченко возложил цветы к мемориалу в память о жертвах Второй мировой войны в украинском городе Белгород-Днестровский.
«Спасибо деду за Победу! С Днём Победы!» — написал в своих социальных сетях Василий Ломаченко, прикрепив фотографии с возложения цветов к мемориалу.
Фото: Из личного архива Василия Ломаченко
Фото: Из личного архива Василия Ломаченко
Напомним, ранее стало известно, что Ломаченко отказался от боя с абсолютным чемпионом мира Джорджем Камбососом из-за событий на Украине. Ломаченко не хочет покидать страну в ближайшее время. Камбосос поддержал решение украинского спортсмена.
Чемпион мира по версии WBC в лёгком весе Дэвин Хэйни станет следующим соперником Джорджа Камбососа. Бой состоится в Австралии 5 июня 2022 года.
- 9 мая 2022
-
20:41
-
19:42
-
18:43
-
17:52
-
16:27
-
15:18
-
14:09
-
13:17
-
12:14
-
11:46
-
10:31
-
09:15
-
08:53
-
08:32
-
07:58
-
07:42
-
06:35
-
01:02
-
00:56
-
00:52
- 8 мая 2022
-
23:31
-
22:14
-
21:12
-
20:18
-
19:59
-
19:33
-
19:08
-
17:45
-
16:38
-
16:00
-
15:48
-
15:21
-
14:49
-
14:23
-
14:14