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«Спасибо деду за Победу!» Украинец Ломаченко поздравил подписчиков с 9 Мая

«Спасибо деду за Победу!» Украинец Ломаченко поздравил подписчиков с 9 Мая
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Бывший чемпион мира в трёх весовых категориях Василий Ломаченко возложил цветы к мемориалу в память о жертвах Второй мировой войны в украинском городе Белгород-Днестровский.

«Спасибо деду за Победу! С Днём Победы!» — написал в своих социальных сетях Василий Ломаченко, прикрепив фотографии с возложения цветов к мемориалу.

Фото: Из личного архива Василия Ломаченко

Фото: Из личного архива Василия Ломаченко

Напомним, ранее стало известно, что Ломаченко отказался от боя с абсолютным чемпионом мира Джорджем Камбососом из-за событий на Украине. Ломаченко не хочет покидать страну в ближайшее время. Камбосос поддержал решение украинского спортсмена.

Чемпион мира по версии WBC в лёгком весе Дэвин Хэйни станет следующим соперником Джорджа Камбососа. Бой состоится в Австралии 5 июня 2022 года.

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