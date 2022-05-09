«Спасибо деду за Победу!» Украинец Ломаченко поздравил подписчиков с 9 Мая

Бывший чемпион мира в трёх весовых категориях Василий Ломаченко возложил цветы к мемориалу в память о жертвах Второй мировой войны в украинском городе Белгород-Днестровский.



«Спасибо деду за Победу! С Днём Победы!» — написал в своих социальных сетях Василий Ломаченко, прикрепив фотографии с возложения цветов к мемориалу.

Фото: Из личного архива Василия Ломаченко

Фото: Из личного архива Василия Ломаченко

Напомним, ранее стало известно, что Ломаченко отказался от боя с абсолютным чемпионом мира Джорджем Камбососом из-за событий на Украине. Ломаченко не хочет покидать страну в ближайшее время. Камбосос поддержал решение украинского спортсмена.



Чемпион мира по версии WBC в лёгком весе Дэвин Хэйни станет следующим соперником Джорджа Камбососа. Бой состоится в Австралии 5 июня 2022 года.