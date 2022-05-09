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«Ты уже легенда». Чимаев обратился к Фергюсону

«Ты уже легенда». Чимаев обратился к Фергюсону
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Шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев написал слова поддержки американскому бойцу Тони Фергюсону после его поражения в поединке с Майклом Чендлером на турнире UFC 274. Чендлер нокаутировал Тони ярким ударом ногой в челюсть во втором раунде турнира.

«Тони Фергюсон, держи голову выше – ты уже легенда в этом спорте», — написал Чимаев в своих социальных сетях.

Напомним, после боя Фергюсона отправили на обследование в больницу. Ему сделали рентген, после чего спортсмена выписали, поскольку он избежал тяжёлых травм. Ещё до этого поединка президент UFC Дана Уайт говорил, что Фергюсон сохранит контракт с организацией вне зависимости от исхода боя.

Для Тони поражение в поединке с Чендлером стало четвёртым кряду. Ранее он проиграл Джастину Гэтжи, Чарльзу Оливейре и Бенеилу Дариушу.

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