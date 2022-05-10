«Никуда не собираюсь уходить». Фергюсон ответил Чимаеву

38-летний американский боец смешанных единоборств Тони Фергюсон ответил Хамзату Чимаеву, поддержавшему его после поражения в поединке с Майклом Чендлером. Ранее шведский боец чеченского происхождения написал в социальных сетях: «Тони Фергюсон, держи голову выше – ты уже легенда в этом спорте».

«Никуда не собираюсь уходить. Спасибо, малыш» — написал Фергюсон в своём «твиттере».

Напомним, после боя с Чендлером Фергюсона отправили на обследование в больницу. Ему сделали рентген, после чего спортсмена выписали, поскольку он избежал тяжёлых травм. Ещё до этого поединка президент UFC Дана Уайт говорил, что Фергюсон сохранит контракт с организацией вне зависимости от исхода боя.

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Для Тони поражение в поединке с Чендлером стало четвёртым подряд. Ранее он проиграл Джастину Гэтжи, Чарльзу Оливейре и Бенеилу Дариушу.