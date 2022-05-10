UFC подтвердил дату третьего боя между Волкановски и Холлоуэем

UFC подтвердил дату третьего боя между чемпионом UFC в полулёгком весе, австралийцем Алексом Волкановски и американцем Максом Холлоуэем.

Сообщается, бой пройдёт 2 июля на турнире UFC 276. Этот турнир будет проходить на стадионе T-Mobile Arena в Лас-Вегасе.

Волкановски и Холлоуэй провели уже два боя. В обоих случаях побеждал австралиец.

Напомним, Волкановски провёл 24 боя в смешанных единоборствах, в которых одержал 23 победы и потерпел одно поражение. В своем последнем бою, который состоялся 9 апреля, Волкановски одержал победу над Чен Сон Джоном.

Холлоуэй, в свою очередь, одержал 23 победы и потерпел шесть поражений. В своём последнем бою, который состоялся 13 ноября, американец победил Яира Родригеса.