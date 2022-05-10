«Если ты не любишь Фергюсона, тогда ты не фанат ММА». Чендлер поддержал Эль Кукуя

36-летний американский боец UFC Майкл Чендлер поддержал после своей победы соотечественника и бойца смешанных единоборств Тони Фергюсона.



«Если ты не любишь Фергюсона, тогда ты не фанат ММА. Горжусь, что соревнуюсь с тобой, чемпион», – написал Чендлер в своём «твиттере».



Напомним, после боя Фергюсона отправили на обследование в больницу. Ему сделали рентген, после чего спортсмена выписали, поскольку он избежал тяжёлых травм. Ещё до этого поединка президент UFC Дана Уайт говорил, что Фергюсон сохранит контракт с организацией вне зависимости от исхода боя.



Поражение в поединке с Чендлером стало для него четвёртым кряду. Ранее он проиграл Джастину Гэтжи, Чарльзу Оливейре и Бенеилу Дариушу.

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