Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Если ты не любишь Фергюсона, тогда ты не фанат ММА». Чендлер поддержал Эль Кукуя

«Если ты не любишь Фергюсона, тогда ты не фанат ММА». Чендлер поддержал Эль Кукуя
Комментарии

36-летний американский боец UFC Майкл Чендлер поддержал после своей победы соотечественника и бойца смешанных единоборств Тони Фергюсона.

«Если ты не любишь Фергюсона, тогда ты не фанат ММА. Горжусь, что соревнуюсь с тобой, чемпион», – написал Чендлер в своём «твиттере».

Напомним, после боя Фергюсона отправили на обследование в больницу. Ему сделали рентген, после чего спортсмена выписали, поскольку он избежал тяжёлых травм. Ещё до этого поединка президент UFC Дана Уайт говорил, что Фергюсон сохранит контракт с организацией вне зависимости от исхода боя.

Поражение в поединке с Чендлером стало для него четвёртым кряду. Ранее он проиграл Джастину Гэтжи, Чарльзу Оливейре и Бенеилу Дариушу.

Подписывайтесь на новый Telegram-канал о боевых видах спорта — Чемп Fights.

Тони Фергюсону пора на пенсию. Следующий визит в больницу может стать роковым Тони Фергюсону пора на пенсию. Следующий визит в больницу может стать роковым
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022