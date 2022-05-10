UFC собирается провести реванш между Морено и Кара-Франсом за титул временного чемпиона

UFC планирует ввести временный титул чемпиона в наилегчайшем весе этим летом. Промоушен собирается организовать поединок между бывшим чемпионом Брэндоном Морено и претендентом Каем Кара-Франсом за временный пояс. Ожидается, что эта пара встретится на UFC 277 30 июля. Место проведения мероприятия пока не определено.

MMA Junkie подтвердил наличие устных договорённостей о поединке с человеком, близким к ситуации. Этот человек попросил об анонимности, так как промоушен ещё не сделал официального заявления.



Хельвани сообщил, что Дейвисон Фигейреду не будет защищать свой неоспоримый титул ни против одного из претендентов из-за травмы. Однако его отсутствие позволяет провести реванш между Морено (19-5-2 MMA, 7-2-2 UFC) и Кара-Франсом (24-9 MMA, 7-2 UFC), которые впервые встретились на UFC 245 в декабре 2019 года. Тот бой Морено выиграл единогласным решением.