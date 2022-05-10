Дацик встретится с Бигфутом на Hardcore Boxing

Российский боец смешанных единоборств Вячеслав Дацик встретится с Антониу «Бигфутом» Силвой на Hardcore Boxing. Официальная дата боя пока неизвестна. Промоушен должен стартовать в конце мая.
Свой последний бой Дацик провёл с бразильским кикбоксёром Сауло Кавалари. Соперники встречались в полуфинале Гран-при тяжеловесов вечера бокса промоушена PRAVDA. Победа была добыта Вячеславом ещё в первом раунде. Соперники боксировали в ретроперчатках.
Что касается Бигфута, то 42-летний боец наиболее известен своей победой в поединке с Фёдором Емельяненко в 2011 году. Свой последний бой он провёл в прошлом году, когда проиграл техническим нокаутом Куэнтину Домингосу по правилам ММА.
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