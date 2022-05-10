«Я не услышал своего имени от Железного Микеланджело». Порье наехал на Чендлера

Бывший временный чемпион UFC в лёгком весе Дастин Порье высказался по поводу американца Майкла Чендлера.

«Много имён произносит Железный Микеланджело, но я не слышу своего», — написал Порье в своих социальных сетях.

После своей победы в бою с Тони Фергюсоном на турнире UFC 274 Чендлер бросил вызов сразу нескольким топовым бойцам UFC. Среди них были бразилец Чарльз Оливейра и ирландец Конор Макгрегор.

Напомним, после боя с Чендлером Фергюсона отправили на обследование в больницу. Ему сделали рентген, после чего спортсмена выписали, поскольку он избежал тяжёлых травм. Ещё до этого поединка президент UFC Дана Уайт говорил, что Фергюсон сохранит контракт с организацией вне зависимости от исхода боя.



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