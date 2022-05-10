Магомед Исмаилов предстал в образе гангстера

Российский боец ММА Магомед Исмаилов опубликовал в своём телеграм-канале новую запись, где показал свой новый образ.

«Выезжаю на непонятки, недорого», — написал Исмаилов.

Последний бой Исмаилов провёл с нигерийцем Оланреваджу Дуродолой. Поединок продлился четыре раунда и завершился победой Исмаилова единогласным решением судей (40-36, 40-36, 40-36). Всего в смешанных единоборствах Исмаилов одержал 18 побед, потерпел три поражения, а один бой закончился вничью.

Ранее Исмаилов рассказал, что дал экс-чемпиону UFC в легчайшем весе Петру Яну важный совет. По мнению Исмаилова, теперь российский боец будет добиваться ещё больших успехов.

Подписывайтесь на новый Telegram-канал о боевых видах спорта — Чемп Fights.