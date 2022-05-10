Промоутер Эдди Хирн показал сообщение, доказывающее его интерес к Биволу ещё с 2017 года

Известный промоутер Эдди Хирн разместил новый пост в своих социальных сетях, где признался, что отправлял сообщение Вадиму Корнилову, являющемуся менеджером непобеждённого чемпиона мира по боксу в полутяжёлом весе по версии WBA Super Дмитрия Бивола, ещё пять лет назад.
«Привет, Вадим. Я хотел бы поговорить с тобой по поводу Бивола», — показал сообщение пятилетней давности Хирн.
Фото: Из личного архива Эдди Хирна
Напомним, в последнем бою Бивол встречался с мексиканцем Саулем Альваресом. Их поединок продлился 12 раундов, по итогам которых россиянин выиграл единогласным решением судей – 115:113. Для Дмитрия эта победа стала 20-й в карьере. Сауль потерпел второе поражение за карьеру при 57 победах. Его предыдущее поражение датируется 2013 годом, когда он уступил Флойду Мейвезеру-младшему.
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