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Журналист — о Биволе: этот русский не только не упал от ударов Канело, но и ударил в ответ

Журналист — о Биволе: этот русский не только не упал от ударов Канело, но и ударил в ответ
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Журналист BoxingScene Лайл Фитцсиммонс поделился мыслями о поединке с участием россиянина Дмитрия Бивола и мексиканца Сауля Альвареса.

«Такой боец, как Альварес, точно знает, что поражение не было результатом неправильного судейства или неудачного выбора времени. Ранее Сауль бил Калеба Планта, Билли Джо Сондерса и Сергея Ковалёва, и это работало. Но этот русский не только не упал от ударов Канело, но и ударил в ответ. Перевес 152-84 в точных ударах повторится и в дальнейшем, что делает пункт о матче-реванше настолько профессионально спорным, насколько это возможно», — высказал мнение Фитцсиммонс.

Бой Бивола и Альвареса продлился 12 раундов, по итогам которых россиянин выиграл единогласным решением судей – 115:113, защитив титул в полутяжёлой весовой категории. Для Дмитрия эта победа стала 20-й в карьере. Сауль потерпел второе поражение за карьеру при 57 победах.

Родился в Кыргызстане, начинал с ушу. Главное — о Дмитрии Биволе:

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