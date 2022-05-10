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В АСА показали, как выглядит пояс победителя Гран-при легковесов. Фото

В АСА показали, как выглядит пояс победителя Гран-при легковесов. Фото
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Пресс-служба промоушена ACA показала, как выглядит пояс, который получит победитель Гран-при легковесов.

«Лучший из «восьмёрки» легковесов получит не только $ 200 000, но и вот такой пояс чемпиона Гран-При 𝐀𝐂𝐀!» — говорится в описании к фотографии.

Фото: Пресс-служба промоушена ACA

Промоушен ACA был основан в 2014 году. Президентом организации является Алексей Яценко.

Напомним, ранее стало известно, что боец клуба «Архангел Михаил» Павел Гордеев (19-3) следующий поединок в ACA проведёт с 10-м номером рейтинга организации в лёгком весе Лом-Али Нальгиевым (20-8). Соперники встретятся на турнире АСА 140, который пройдёт 17 июня в Сочи.

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