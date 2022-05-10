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Майк Тайсон объяснил, за счёт какого просчёта Альвареса Бивол смог победить его

Майк Тайсон объяснил, за счёт какого просчёта Альвареса Бивол смог победить его
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Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в тяжёлом весе Майк Тайсон поделился мыслями о поражении мексиканца Сауля Альвареса в поединке с россиянином Дмитрием Биволом.

«Если бы Альварес использовал джеб чаще и эффективнее, бой мог бы сложиться иначе. Бивол сближался, так как не волновался по поводу джеба Альвареса. Нет джеба, нет и защиты. Такая ситуация сделала Бивола более агрессивным. Если в реванше Сауль будет уже жёстко встречать Бивола, бой сложится иначе. Я в этом уверен», — сказал Тайсон в своих социальных сетях.

Бой Бивола и Альвареса продлился 12 раундов, по итогам которых россиянин выиграл единогласным решением судей – 115:113, защитив титул в полутяжёлой весовой категории.

Родился в Кыргызстане, начинал с ушу. Главное — о Дмитрии Биволе:

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