Махачев — Оливейре: просто скажи, что боишься. Твоё джиу-джитсу не сработает в нашем бою

Известный российский боец смешанных единоборств Ислам Махачев разместил новый пост в своих социальных сетях, обратившись к бразильцу Чарльзу Оливейре.



«Забавно, что ты просишь Нейта, который не выигрывал уже много лет, и в то же время говоришь, что я должен что-то доказать. Просто скажи прямо, что боишься проиграть. Твоё джиу-джитсу не сработает в нашем бою, и ты знаешь это», — написал Ислам.



Напомним, в ночь с 7 на 8 мая мск Оливейра победил представителя США Джастина Гэтжи. Их поединок состоялся на турнире UFC 274. Бой был главным событием спортивного шоу и завершился досрочной победой Чарльза удушающим приёмом уже в первом раунде. Пояс в этом дивизионе, однако, остаётся вакантным, так как Чарльз провалил контрольное взвешивание перед поединком.

Махачев последний бой провёл с американцем Бобби Грином. Противостояние закончилось победой россиянина в первом раунде техническим нокаутом.

7 мощных фактов о Чарльзе Оливейре: