Дос Аньос обратился к Махачеву. Ислам резко ответил

Бразильский боец UFC Рафаэль дос Аньос разместил новый пост в своих социальных сетях, обратившись к россиянину Исламу Махачеву. Рафаэль отреагировал на недавнее сообщение Ислама относительно намерения провести поединок с бразильцем Чарльзом Оливейрой.



«Бенеил Дариуш ждёт тебя», — написал дос Аньос.



«Я был готов провести с ним бой 26 февраля, как и дважды был готов, чтобы встреться с тобой в 2020 и 2021 годах. Но ты так и не появился. Так что закрой рот, макчикен», — ответил Махачев.



Напомним, Махачев последний бой провёл с представителем США Бобби Грином. Поединок закончился победой россиянина в первом раунде техническим нокаутом.



Дос Аньос в последний раз сражался с Ренато Мойкано. Победу по итогам противостояния единогласным решением судей праздновал Рафаэль.

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