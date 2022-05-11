Майку Тайсону не будет предъявлено обвинений после избиения пассажира самолёта

Бывшему абсолютному чемпиону мира по боксу в тяжёлом весе Майку Тайсону не будет предъявлено обвинений после резонансного инцидента в самолёте, где он ударил одного из пассажиров.
«Мы изучили полицейские отчеты Департамента полиции Сан-Франциско и офиса шерифа округа Сан-Матео, а также просмотрели различные видеозаписи, собранные правоохранительными органами у других лиц, находившихся в самолете. Наше решение состоит в том, что мы не будем выдвигать никаких обвинений против мистера Тайсона на основании обстоятельств конфронтации», — приводит заявление окружного прокурора округа Сан-Матео Стивена Вагстаффа MMA Mania.
Напомним, инцидент случился 20 апреля. Тайсон собирался отправиться на самолёте из Сан-Франциско во Флориду. Перед отправлением рейса Майк фотографировался со всеми желающими. При этом молодой человек, который сидел позади, настойчиво пытался завязать с ним диалог. Тайсон попросил его успокоиться, а после того, как слова не оказали должного эффекта, боксёр нанёс несколько ударов по лицу пассажира.
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