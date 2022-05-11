«Я победил Короля бокса». Дмитрий Бивол — о сенсационной победе над Канело

Непобеждённый чемпион мира по боксу в полутяжёлом весе по версии WBA Super Дмитрий Бивол высказался по поводу своей победы в поединке с мексиканцем Саулем Альваресом.

«Каждая победа важна. Но просто когда против тебя выходит король, лучший вне зависимости от весовых категорий, тебе нужно настроиться. Все болельщики против тебя. Эта победа важна и для людей, которые находятся в маленькой группе, в которых не верят, но они выходят и что-то делают. Апсеты всегда вдохновляют. Крайняя победа, которая меня вдохновила — Усика над Джошуа. Когда приехал человек в Англию, никто на него не ставил, а он выиграл», — приводит слова Бивола «Бокс ТВ».

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