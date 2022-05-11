Василевский: главное, чтобы Ковалёв последние несколько месяцев тренировался

Боец смешанных единоборств Вячеслав Василевский поделился мнением о шансах Сергея Ковалёва на удачное возвращение после простоя в поединке с Тервелом Пулевым.

«Всё зависит от того, как он всё это время проводил, что делал. Если он готовился, тренировался, если он мотивирован… Школа бокса советская, которая у него есть, та база, которую он прошёл, она точно никуда не делась. Главное, чтобы он последние несколько месяцев тренировался», – сказал Василевский в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Евгением Нарижным.

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