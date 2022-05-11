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Никита Цзю одолел Мэйсона Смита техническим нокаутом в первом раунде

Никита Цзю одолел Мэйсона Смита техническим нокаутом в первом раунде
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Австралийский боксёр первого среднего веса 24-летний Никита Цзю одержал победу техническим нокаутом в первом раунде поединка с Мэйсоном Смитом.

Бой прошёл на турнире в австралийском городе Ньюкасл. Главным боем турнира является встреча тяжеловесов — Пол Галлен и Крис Терзиевски.

В прошлый раз сын Кости Цзю выступал в начале марта. Тогда он победил Аарона Стала нокаутом во втором раунде. Бой прошёл 3 марта на арене Brisbane Convention and Exhibition Centre в Южном Брисбене, Квинсленд, Австралия.

Стоит отметить, что для Мэйсона Смита это поражение стало первым в карьере. Ранее на его счету было 5 побед.

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