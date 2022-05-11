Никита Цзю одолел Мэйсона Смита техническим нокаутом в первом раунде

Австралийский боксёр первого среднего веса 24-летний Никита Цзю одержал победу техническим нокаутом в первом раунде поединка с Мэйсоном Смитом.

Бой прошёл на турнире в австралийском городе Ньюкасл. Главным боем турнира является встреча тяжеловесов — Пол Галлен и Крис Терзиевски.



В прошлый раз сын Кости Цзю выступал в начале марта. Тогда он победил Аарона Стала нокаутом во втором раунде. Бой прошёл 3 марта на арене Brisbane Convention and Exhibition Centre в Южном Брисбене, Квинсленд, Австралия.

Стоит отметить, что для Мэйсона Смита это поражение стало первым в карьере. Ранее на его счету было 5 побед.

Подписывайтесь на новый Telegram-канал о боевых видах спорта — Чемп Fights.