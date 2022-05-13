Василевский объяснил, почему Ковалёв зря поднимается в тяжёлый вес
Поделиться
Боец смешанных единоборств Вячеслав Василевский поделился мнением о решении Сергея Ковалёва продолжить карьеру в тяжёлом весе. 14 мая российский боксёр проведёт поединок против болгарина Тервела Пулева.
«На мой взгляд, это не очень хорошо. Я смотрел много боёв Сергея, он всегда очень быстро, жёстко двигается. У него такое хорошее совмещение любителей и профессионалов. Движения, передняя рука жёсткая – очень похоже на школу любительскую. А сила удара, прессинг – это уже от профессионалов. На мой взгляд, он больше такой средневес. Думаю, что не на пользу, надеюсь, что ошибаюсь», – сказал Василевский в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Евгением Нарижным.
Подписывайтесь на новый Telegram-канал о боевых видах спорта — Чемп Fights.
Комментарии
- 13 мая 2022
-
10:00
-
10:00
-
09:50
-
09:14
-
02:52
-
00:46
- 12 мая 2022
-
23:51
-
22:49
-
22:05
-
20:52
-
19:57
-
18:44
-
17:47
-
16:48
-
16:19
-
16:01
-
15:53
-
15:51
-
15:48
-
15:45
-
15:42
-
15:34
-
15:31
-
15:25
-
15:18
-
15:15
-
15:11
-
14:36
-
14:32
-
14:11
-
14:10
-
14:05
-
14:05
-
14:02
-
14:01
Партнерский контент