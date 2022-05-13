Василевский объяснил, почему Ковалёв зря поднимается в тяжёлый вес

Боец смешанных единоборств Вячеслав Василевский поделился мнением о решении Сергея Ковалёва продолжить карьеру в тяжёлом весе. 14 мая российский боксёр проведёт поединок против болгарина Тервела Пулева.

«На мой взгляд, это не очень хорошо. Я смотрел много боёв Сергея, он всегда очень быстро, жёстко двигается. У него такое хорошее совмещение любителей и профессионалов. Движения, передняя рука жёсткая – очень похоже на школу любительскую. А сила удара, прессинг – это уже от профессионалов. На мой взгляд, он больше такой средневес. Думаю, что не на пользу, надеюсь, что ошибаюсь», – сказал Василевский в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Евгением Нарижным.

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