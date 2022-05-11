Василевский: от имени Емельяненко ничего не осталось. Мне его по-человечески жалко

Боец смешанных единоборств Вячеслав Василевский объяснил, почему считает Вячеслава Дацика фаворитом в поединке с Александром Емельяненко.
«Я не вижу шансов у Саши вообще. Я присутствовал на бое с Монсоном, и даже глядя на пресс-конференцию, где Саша с Дациком подписывали контракт, как он выглядит – это не человек, который профессионально занимается спортом. У меня нет какого-то желания сказать, что он алкаш или мешок. Мне по-человечески его, наверное, чуть жалко. Он мечется: хочет заработать денег, быть на плаву, и тут же кричит, что он вроде как профессионал. Вокруг его имени 100% есть хайп, есть ажиотаж. К сожалению, от имени и фамилии ничего не осталось абсолютно», – сказал Василевский в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Евгением Нарижным.
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