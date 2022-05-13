Василевский: для хайпа бой Дацика с Сашей Емельяненко лучше, чем с Бигфутом

Боец смешанных единоборств Вячеслав Василевский объяснил, почему Вячеславу Дацику выгоднее подраться с Александром Емельяненко, а не с Бигфутом Силвой, о бое с которым сообщалось ранее.
«Дацику было бы сложнее драться с Бигфутом, чем с Емельяненко. Но Бигфут тоже на большом спаде. Это не тот Бигфут, который дрался с Фёдором. Тот не почувствовал бы Дацика вообще, ни по каким правилам. У Бигфута очень слабая голова. Возможно, он сможет подвигаться, поработать. Для хайпа бой с Сашей Емельяненко в России Дацику лучше. Хоть у Бигфута есть имя, и в России в том числе, но всё равно это далеко не топ», – сказал Василевский в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Евгением Нарижным.
Подписывайтесь на новый Telegram-канал о боевых видах спорта — Чемп Fights.
- 13 мая 2022
-
12:43
-
12:22
-
12:00
-
11:45
-
11:04
-
10:00
-
10:00
-
09:50
-
09:14
-
02:52
-
00:46
- 12 мая 2022
-
23:51
-
22:49
-
22:05
-
20:52
-
19:57
-
18:44
-
17:47
-
16:48
-
16:19
-
16:01
-
15:53
-
15:51
-
15:48
-
15:45
-
15:42
-
15:34
-
15:31
-
15:25
-
15:18
-
15:15
-
15:11
-
14:36
-
14:32
-
14:11