Василевский: для хайпа бой Дацика с Сашей Емельяненко лучше, чем с Бигфутом

Боец смешанных единоборств Вячеслав Василевский объяснил, почему Вячеславу Дацику выгоднее подраться с Александром Емельяненко, а не с Бигфутом Силвой, о бое с которым сообщалось ранее.



«Дацику было бы сложнее драться с Бигфутом, чем с Емельяненко. Но Бигфут тоже на большом спаде. Это не тот Бигфут, который дрался с Фёдором. Тот не почувствовал бы Дацика вообще, ни по каким правилам. У Бигфута очень слабая голова. Возможно, он сможет подвигаться, поработать. Для хайпа бой с Сашей Емельяненко в России Дацику лучше. Хоть у Бигфута есть имя, и в России в том числе, но всё равно это далеко не топ», – сказал Василевский в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Евгением Нарижным.

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