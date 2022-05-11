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Сергей Ковалёв: конечно, я беспокоюсь, что мог заржаветь

Сергей Ковалёв: конечно, я беспокоюсь, что мог заржаветь
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Бывший чемпион мира по боксу, россиянин Сергей Ковалёв признался, что беспокоится перед поединком с Тервелом Пулевым.

«Конечно, я беспокоюсь, что мог заржаветь. Когда ты долго не дерёшься, теряешь боксёрские навыки. Когда я начал спарринговать в этом тренировочном лагере, первые две недели я не мог даже коснуться своих партнёров по спаррингу. И я был очень тяжёлым, мой вес был около 95 кг. Но потом мои навыки вернулись, так что всё в порядке.

Сейчас самая сложная часть всех тренировок — разлука с семьёй. В 29 лет у меня не было семьи, но сейчас у меня двое детей и жена. Сейчас это самая сложная часть моей карьеры», — приводит слова Сергея Ковалёва BoxingScene.

Напомним, бой Ковалёва и Пулева состоится 14 мая.

38-летний Ковалёв в последний раз появлялся на ринге в ноябре 2019 года. Тогда он дрался с Саулем Альваресом, проиграл мексиканцу нокаутом и лишился звания чемпиона мира по версии WBO.

39-летний Пулев ещё не потерпел ни одного поражения на профессиональном ринге.

Изначально Ковалёв должен был биться с представителем Китая Мэном Фаньлуном, однако последний принял решение драться с другим бойцом — выступающим за Канаду Жаном Паскалем.

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