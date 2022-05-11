Чендлер признался, что получил травму прямо перед поединком с Фергюсоном

Боец UFC Майкл Чендлер признался, что вывихнул палец незадолго до боя с Тони Фергюсоном на турнире UFC 274.
«Я вывихнул безымянный палец минут за 20 до боя, блокируя удар ногой. Мой приятель и замечательный спарринг-партнёр Демаркус Джексон выбрасывал удары ногами. Моя разминка закончилась, до боя остаётся 20 минут, и тут мне приходит в голову прекрасная идея. Я попросил Джексона побросать хай-кики слева. Я хотел поблокировать их и ответить по корпусу.
Он выбрасывал нормальные удары, мы так делали тысячу раз, но в этот раз всё закончилось тем, что мой палец полностью выгнулся назад. На тот момент во мне кипел адреналин, так что я сказал, что это не рука, а молот, что нам необходимо идти драться», — цитирует Чендлера BJPenn.
Напомним, бой завершился победой Чендлера во втором раунде.
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