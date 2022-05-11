«Это будет потрясающий бой». Белал Мухаммад высказался о поединке Махачева и Оливейры

Боец UFC Белал Мухаммад поделился мыслями о возможном поединке между россиянином Исламом Махачевым и бразильцем Чарльзом Оливейрой.



«Если Ислам получит бой с Оливейрой, то он будет искать возможность провести тейкдаун. Он не станет волноваться насчёт грэпплинга Оливейры. Все последние соперники Чарльза дрались с ним в стойке. Ислам же тоже очень хорош на ногах. Это будет потрясающий бой», — написал Мухаммад в своих социальных сетях.



Напомним, в ночь с 7 на 8 мая мск Оливейра победил представителя США Джастина Гэтжи. Их поединок состоялся на турнире UFC 274. Бой был главным событием спортивного шоу и завершился досрочной победой Чарльза удушающим приёмом уже в первом раунде. Пояс в этом дивизионе, однако, остаётся вакантным, так как Чарльз провалил контрольное взвешивание перед поединком.



Махачев провёл последний бой с американцем Бобби Грином. Противостояние закончилось победой россиянина в первом раунде техническим нокаутом.