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Кормье выступил за проведение боя между Махачевым и Оливейрой

Кормье выступил за проведение боя между Махачевым и Оливейрой
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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье выступил с призывом организовать поединок между бразильцем Чарльзом Оливейрой и россиянином Исламом Махачевым.

«Нужно сразу же устраивать поединок Оливейра – Махачев. Я так считаю, потому что Бенеил Дариуш сейчас травмирован, а значит, нужно устроить бой между Чарльзом и Исламом в октябре в Абу-Даби.

Турнир в Абу-Даби уже запланирован, так что нужно свести этих двоих и позволить им выяснить, кто из них является лучшим легковесом в мире.

Но я не брошу Бенеила Дариуша. Я бы свёл Дариуша с Дастином Порье. Я бы дал ему шанс подраться с бывшим временным чемпионом. Если Бенеил победит Дастина, то станет следующим претендентом на титул», — приводит слова Кормье Sportskeeda.

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