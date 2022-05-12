В 13:00 состоится пресс-конференция Шлеменко и Исмаилова. «Чемпионат» проведёт трансляцию

Сегодня, 12 мая, в Москве состоится пресс-конференция промоушена RCC, где Александр Шлеменко и Магомед Исмаилов подпишут контракт на бой между собой.

Поединок двух звёздных бойцов состоится летом 2022 года, точная дата пока остаётся неизвестной. Одна из главных интриг пресс-конференции — возможный ответ Шлеменко на жёсткую критику Фёдора Емельяненко.



«Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию пресс-конференции. Видео трансляции будет также доступно на YouTube.

Последний бой Исмаилов провёл с нигерийцем Оланреваджу Дуродолой. Поединок продлился четыре раунда и завершился победой Исмаилова единогласным решением судей (40-36, 40-36, 40-36). Всего в смешанных единоборствах Исмаилов одержал 18 побед, потерпел три поражения, а один бой закончился вничью.

Александр Шлеменко свой последний поединок провёл с Артуром Гусейновым в октябре прошлого года на турнире Eagle FC. Тогда он одержал победу единогласным решением судей.

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