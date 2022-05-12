Шлеменко и Исмаилов подписали контракт на бой и на участие в реалити-шоу

Российские бойцы Александр Шлеменко и Магомед Исмаилов подписали контракт на бой между собой. Бой состоится в промоушене RCC. Пятираундовый поединок состоится в августе в Екатеринбурге и возглавит турнир RCC 12. Также сообщается, что бойцы примут участие в реалити-шоу, которое по формату будет напоминать Ultimate Fighter в UFC.

Последний бой Исмаилов провёл с нигерийцем Оланреваджу Дуродолой. Поединок продлился четыре раунда и завершился победой Исмаилова единогласным решением судей (40-36, 40-36, 40-36). Всего в смешанных единоборствах Исмаилов одержал 18 побед, потерпел три поражения, а один бой закончился вничью.

Александр Шлеменко свой последний поединок провёл с Артуром Гусейновым в октябре прошлого года на турнире Eagle FC. Тогда он одержал победу единогласным решением судей.

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