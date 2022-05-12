Исмаилов — Шлеменко: глаза свои тебе наедине покажу, Саш

Российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов ответил на реплику другого бойца MMA Александра Шлеменко. Тот после дуэли взглядов заявил, что Исмаилов, вышедший в очках, боится показывать ему глаза.

«Глаза свои тебе наедине покажу, Саш. Сейчас такое время, что в глазах оппонента ты не увидишь страха. Видишь уверенность и желание сделать свою работу на пять. Я, естественно, желаю помешать ему сделать свою работу. Победить. В глазах у Саши видна только уверенность. Даже если там есть страх, он технично это скрывает», — передаёт слова Исмаилова корреспондент «Чемпионата» Евгений Нарижный.

Напомним, бой Шлеменко — Исмаилов состоится в Екатеринбурге в августе.

Также посмотрите видео момента подписания контрактов Шлеменко и Исмаилова: