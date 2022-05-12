Александр Шлеменко высказался о предстоящем бое с Магомедом Исмаиловым
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Российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко рассказал, что думает о предстоящем поединке с другим бойцом MMA Магомедом Исмаиловым. Бой Шлеменко — Исмаилов состоится на турнире RCC 12 в Екатеринбурге в августе.
«Это мой самый громкий бой в российских промоушенах. Наши с Магой бои ранее были выстроены так, чтобы эта встреча стала такой громкой.
Объясню для тех, кто не понимает. Что нас с Магомедом объединяет? Мы с ним выступали в большей степени в России. Мы выбрали этот рынок, мы его раскачали, мы его подняли. И отсюда – извините, но конкурентов пока нет», — передаёт слова Шлеменко корреспондент «Чемпионата» Евгений Нарижный.
Также посмотрите видео момента подписания контрактов Шлеменко и Исмаилова:
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