Победитель боя Шлеменко — Исмаилов может получить альтернативный пояс RCC

Исполнительный директор лиги RCC Николай Клименко рассказал о том, что промоушен рассматривает создание альтернативного пояса для победителя боя между Александром Шлеменко и Магомедом Исмаиловым.

«Мы рассматриваем альтернативный пояс. Возможно, мы сделаем суперпояс, выставим его на аукцион. Вырученные деньги пойдут на благотворительность. Бойцы у нас на контракте на один поединок, мы не можем сделать чемпионский бой. Но альтернативный вариант мы рассмотрим», — сказал Клименко на пресс-конференции.

Напомним, сегодня бойцы подписали контракт на бой между собой. Поединок состоится в рамках турнира RCC 12 в Екатеринбурге в августе. Также сообщается, что бойцы примут участие в реалити-шоу, которое по формату будет напоминать Ultimate Fighter в UFC.



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