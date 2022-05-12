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Владимир Хрюнов назвал отличие Магомеда Исмаилова от Александра Шлеменко

Владимир Хрюнов назвал отличие Магомеда Исмаилова от Александра Шлеменко
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Промоутер Владимир Хрюнов рассказал, чем, по его мнению, российский боец MMA Магомед Исмаилов отличается от Александра Шлеменко. Напомним, бой Шлеменко — Исмаилов состоится в Екатеринбурге в августе.

«Магомеду Исмаилову я могу сказать: «И снова здравствуйте!» У Магомеда есть одна черта: он очень мало думает, когда ему предлагаешь бой. Раздумье длилось 30 секунд.

Сейчас он весь опять красивый, знает, что у него есть отличие от Александра: это эгоизм. Его полюбили зрители и ждут, что он предложит, этот отважный мужчина. В интернете он веселит женщин от 18 до 24 лет. Повеселит пусть и мужчин в возрасте 25–52. В это сложное время для нашей страны два этих атланта могут мотивировать жить и любить свою родину», — передаёт слова Хрюнова корреспондент «Чемпионата» Евгений Нарижный.

Александр Шлеменко — Магомед Исмаилов. Легенды сразятся за особый пояс. LIVE! Александр Шлеменко — Магомед Исмаилов. Легенды сразятся за особый пояс. LIVE!

Также посмотрите видео момента подписания контрактов Шлеменко и Исмаилова:

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