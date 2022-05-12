Вячеслав Василевский — Александру Шлеменко: почему ты всегда такой злой?
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Российский боец MMA Вячеслав Василевский обратился с вопросом к другому бойцу Александру Шлеменко. Василевский поинтересовался у Шлеменко, почему он всегда такой недовольный.
«У меня к тебе вопрос. Почему ты всегда такой неприветливый, злой, недовольный? Разве ты хочешь, чтобы такие люди были?
Ты топишь за то, чтобы русские люди были сильные, трезвые. Я полностью тебя поддерживаю! Но разве хорошо, если русские будут такие злые и угрюмые? Ты видел, как ты со мной поздоровался? У нас не было с тобой конфликта, мы даже переписывались с тобой», — передаёт слова Вячеслава Василевского корреспондент «Чемпионата» Александр Фролов.
Также посмотрите видео момента подписания контрактов Шлеменко и Исмаилова:
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