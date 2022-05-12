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Шлеменко — Василевскому: говоришь, я пиарюсь на Моргенштерне? И где он сейчас?

Шлеменко — Василевскому: говоришь, я пиарюсь на Моргенштерне? И где он сейчас?
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Российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко ответил другому бойцу MMA Вячеславу Василевскому. Ранее Василевский заявил, что не понимает, почему Шлеменко «всегда такой злой», хотя и признал, что поддерживает антиалкогольные инициативы Александра.

«Ты пытаешься взять непонятную линию, говоришь, что я пиарюсь на ситуации с Моргенштерном. Но ты видел, что после того, как я обратил на него внимание, Моргенштерн дал хоть один концерт? И где он сейчас? Это ты называешь пиаром? Это не моя угрюмость, это называется просто серьёзность», — передаёт слова Александра Шлеменко корреспондент «Чемпионата» Александр Фролов.

Александр Шлеменко — Магомед Исмаилов. Легенды сразятся за особый пояс. LIVE! Александр Шлеменко — Магомед Исмаилов. Легенды сразятся за особый пояс. LIVE!

Также посмотрите видео момента подписания контрактов Шлеменко и Исмаилова:

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