Шлеменко — Василевскому: говоришь, я пиарюсь на Моргенштерне? И где он сейчас?
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Российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко ответил другому бойцу MMA Вячеславу Василевскому. Ранее Василевский заявил, что не понимает, почему Шлеменко «всегда такой злой», хотя и признал, что поддерживает антиалкогольные инициативы Александра.
«Ты пытаешься взять непонятную линию, говоришь, что я пиарюсь на ситуации с Моргенштерном. Но ты видел, что после того, как я обратил на него внимание, Моргенштерн дал хоть один концерт? И где он сейчас? Это ты называешь пиаром? Это не моя угрюмость, это называется просто серьёзность», — передаёт слова Александра Шлеменко корреспондент «Чемпионата» Александр Фролов.
Также посмотрите видео момента подписания контрактов Шлеменко и Исмаилова:
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