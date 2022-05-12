Исмаилов рассказал, сможет ли он выдержать пять раундов в бою со Шлеменко

Российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов считает, что сможет выдержать все пять раундов боя с Александром Шлеменко.

«Я собираюсь ответить им во время противостояния. Он волевой парень, идущий до конца. У меня такое чувство, что бой пройдёт всю дистанцию. И задыхаться я не буду. Гарантии? Никаких гарантий», — сказал Исмаилов на пресс-конференции.

Напомним, сегодня бойцы подписали контракт на бой между собой. Поединок состоится в рамках турнира RCC 12 в Екатеринбурге в августе. Также сообщается, что бойцы примут участие в реалити-шоу, которое по формату будет напоминать Ultimate Fighter в UFC.



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