Штырков — о поединке Шлеменко с Исмаиловым: это бой 2022 года

Российский боец ММА Иван Штырков высказался по поводу боя между Александром Шлеменко и Магомедом Исмаиловым.

«В первую очередь, конечно, хотелось бы быть в этом карде. И даже если мне выпадет возможность его открывать, это будет для меня честью. Два гиганта российского MMA выступают в промоушене RCC, в промоушене, который делает лучшие шоу, бойцовские шоу. Лучшие ивенты и противостояния, громкие бои. Я очень хотел бы выступить на этом турнире и очень рад, что наш промоушен, RCC, может делать такие бомбовые противостояния, бои.



Как минимум по медиасоставляющей и своим именам это уже бой года – 2022. В плане, будет ли таковым сам бой – это уже зависит от самих бойцов. Я очень надеюсь, что они подойдут в лучших кондициях и закатят отличный бой», — сказал Штырков на пресс-конференции.