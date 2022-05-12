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Василевский обратился к Шлеменко с претензией

Василевский обратился к Шлеменко с претензией
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Российский боец MMA Вячеслав Василевский обратился к соотечественнику Александру Шлеменко.

«Саша Шлеменко, ты считаешь, что бои со мной были лёгкими? Ты всегда говоришь такие вещи, что я про тебя что-то выдёргиваю. А сам всегда говоришь про бой со мной, что победил меня легко. Хотя сам понимаешь, что первый поединок был раздельным решением судей. Во втором ты поймал меня удушающим», – сказал Василевский на пресс-конференции.

Напомним, сегодня Шлеменко подписал контракт на бой с Магомедом Исмаиловым. Поединок состоится в рамках турнира RCC 12 в Екатеринбурге в августе. Также сообщается, что бойцы примут участие в реалити-шоу, которое по формату будет напоминать Ultimate Fighter в UFC.

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