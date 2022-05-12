Александр Шлеменко и Магомед Исмаилов рассказали, придут ли на бой их жёны

Российские бойцы MMA Александр Шлеменко и Магомед Исмаилов, которые подписали контракт на бой в августе, ответили на вопрос, придут ли на поединок их жёны.
«Моей семьи на боях не бывает. Они находятся в гостинице, где ждут моего возвращения. На противостояниях присутствовать считаю непозволительным для моей семьи. Не хочу я, чтобы моя супруга находилась на мероприятии, где я дерусь. Возможно, это повлияет и на меня каким-то образом. Психологически. Бывало, что я запрещал ей даже смотреть. Когда приду, говорю, следует ли ей вообще это смотреть», — передаёт слова Исмаилова корреспондент «Чемпионата» Евгений Нарижный.
«Бои в России тем и привлекательны, что намного проще взять вторую половинку с собой на бой, чем везти её на другой континент, где ты будешь выступать. А здесь, конечно, будет присутствовать и помогать. Это меня отвлекает, но я привык уже. У меня много боёв, которые моя жена Алёна посещала со мной. Всё нормально», — добавил Шлеменко.
Также посмотрите видео момента подписания контрактов Шлеменко и Исмаилова:
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