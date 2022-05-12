«За свои зубы не переживаешь». Исмаилов жёстко ответил журналисту, спросившего про виниры
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Российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов жёстко отреагировал на вопрос журналиста, который задал ему вопрос про виниры во время пресс-конференции, посвящённой его бою с Александром Шлеменко.
«Кто тебе сказал, что я сделал виниры? А так не понял бы? Если не смотришь, почему говоришь про них? Мне зубы не жалко, свои тоже ведь вылетают, если пропускать. Но я пропускать не планирую. Ты же за свои зубы не переживаешь, когда спрашиваешь», — сказал Исмаилов.
Напомним, сегодня бойцы подписали контракт на бой между собой. Поединок состоится в рамках турнира RCC 12 в Екатеринбурге в августе. Также сообщается, что бойцы примут участие в реалити-шоу, которое по формату будет напоминать Ultimate Fighter в UFC.
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