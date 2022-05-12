«За свои зубы не переживаешь». Исмаилов жёстко ответил журналисту, спросившего про виниры

Российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов жёстко отреагировал на вопрос журналиста, который задал ему вопрос про виниры во время пресс-конференции, посвящённой его бою с Александром Шлеменко.

«Кто тебе сказал, что я сделал виниры? А так не понял бы? Если не смотришь, почему говоришь про них? Мне зубы не жалко, свои тоже ведь вылетают, если пропускать. Но я пропускать не планирую. Ты же за свои зубы не переживаешь, когда спрашиваешь», — сказал Исмаилов.

Напомним, сегодня бойцы подписали контракт на бой между собой. Поединок состоится в рамках турнира RCC 12 в Екатеринбурге в августе. Также сообщается, что бойцы примут участие в реалити-шоу, которое по формату будет напоминать Ultimate Fighter в UFC.