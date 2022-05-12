Исмаилов — журналисту: у меня виниры? Ты же за свои зубы не переживаешь, когда спрашиваешь

Российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов ответил журналисту, поинтересовавшемуся, сделал ли он виниры.
«Кто тебе сказал, что я сделал виниры? А так не понял бы? Если не смотришь, почему говоришь про них? Мне зубы не жалко, свои тоже ведь вылетают, если пропускать. Но я пропускать не планирую. Ты же за свои зубы не переживаешь, когда спрашиваешь», — передаёт слова Исмаилова корреспондент «Чемпионата» Александр Фролов.
Последний бой Исмаилов провёл с нигерийцем Оланреваджу Дуродолой. Поединок продлился четыре раунда и завершился победой Исмаилова единогласным решением судей (40-36, 40-36, 40-36). Всего в смешанных единоборствах Исмаилов одержал 18 побед, потерпел три поражения, а один бой закончился вничью.
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