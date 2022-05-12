Исмаилов и Шлеменко поставили друг друга на первое место в списке соперников

Российские бойцы Магомед Исмаилов и Александр Шлеменко поставили друг друга на первое место в списке соперников, передаёт корреспондент «Чемпионата» Александр Фролов. Ранее Исмаилов и Шлеменко подписали контракт на бой, который состоится в Екатеринбурге в августе, ориентировочно 27-го числа.

Последний бой Исмаилов провёл с нигерийцем Оланреваджу Дуродолой. Поединок продлился четыре раунда и завершился победой Исмаилова единогласным решением судей (40-36, 40-36, 40-36). Всего в смешанных единоборствах Исмаилов одержал 18 побед, потерпел три поражения, а один бой закончился вничью.

Александр Шлеменко свой последний поединок провёл с Артуром Гусейновым в октябре прошлого года на турнире Eagle FC. Тогда он одержал победу единогласным решением судей.



Также посмотрите видео момента подписания контрактов Шлеменко и Исмаилова: