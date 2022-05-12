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Исмаилов и Шлеменко поставили друг друга на первое место в списке соперников

Исмаилов и Шлеменко поставили друг друга на первое место в списке соперников
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Российские бойцы Магомед Исмаилов и Александр Шлеменко поставили друг друга на первое место в списке соперников, передаёт корреспондент «Чемпионата» Александр Фролов. Ранее Исмаилов и Шлеменко подписали контракт на бой, который состоится в Екатеринбурге в августе, ориентировочно 27-го числа.

Последний бой Исмаилов провёл с нигерийцем Оланреваджу Дуродолой. Поединок продлился четыре раунда и завершился победой Исмаилова единогласным решением судей (40-36, 40-36, 40-36). Всего в смешанных единоборствах Исмаилов одержал 18 побед, потерпел три поражения, а один бой закончился вничью.
Александр Шлеменко свой последний поединок провёл с Артуром Гусейновым в октябре прошлого года на турнире Eagle FC. Тогда он одержал победу единогласным решением судей.

Александр Шлеменко — Магомед Исмаилов. Легенды сразятся за особый пояс. LIVE! Александр Шлеменко — Магомед Исмаилов. Легенды сразятся за особый пояс. LIVE!

Также посмотрите видео момента подписания контрактов Шлеменко и Исмаилова:

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