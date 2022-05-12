Магомед Исмаилов рассказал, как будет раскручивать бой с Александром Шлеменко

Российский боец MMA Магомед Исмаилов рассказал, как собирается продвигать поединок с Александром Шлеменко. Бой Исмаилов — Шлеменко намечен на 27 августа в Екатеринбурге.

«Сейчас встану и нападу на Александра Шлеменко! И раскачается бой. Саша сразу начнёт ответ давать, и прямо тут, в студии, зарубимся…

Ну как я могу раскачать это противостояние? Это респект-файт! Вся главная раскачка будет уже во время боя. Но перед ним… Территория интернета, я там опаснее, чем в клетке! Поэтому, конечно, я буду всяческие обращения делать к Александру для своей достаточно большой публики», — передаёт слова Исмаилова корреспондент «Чемпионата» Евгений Нарижный.

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