Хрюнов объяснил, почему не смог организовать бой Дацик — А. Емельяненко

Промоутер Владимир Хрюнов рассказал, почему ему не удалось организовать поединок с участием российских бойцов смешанных единоборств Александра Емельяненко и Вячеслава Дацика.

«Знаете, я сначала занялся организацией боя менеджера Александра Емельяненко Бурчака с Топором. И в это время поединок ускользнул. Но не из наших рук. Я надеюсь, что мы как телеканал («РЕН ТВ». — Прим. «Чемпионата») покажем этот бой», — передаёт слова Хрюнова корреспондент «Чемпионата» Евгений Нарижный.

Напомним, сегодня, 12 мая, российские бойцы MMA Александр Шлеменко и Магомед Исмаилов подписали контракт на поединок, который пройдёт в августе в Екатеринбурге.

Также посмотрите видео момента подписания контрактов Шлеменко и Исмаилова: