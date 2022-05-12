Исмаилов: если я начну бороться, повалю Шлеменко. А я начну бороться

Российский боец MMA Магомед Исмаилов высказался по поводу боя с соотечественником Александром Шлеменко.

«Сильные стороны Шлеменко? Он темповик, дышащий и волевой парень. Нет места, где он чувствует себя некомфортно. Когда его валишь, он тоже чувствует себя комфортно, принимает определённые позиции, в которых неплохо себя чувствует. Слабости Саши? Я больше акцентируюсь на его сильных сторонах. Но слабость — это всё-таки борьба. Он отличный ударник. Если я начну бороться, я его повалю. А я начну бороться», — передаёт слова Исмаилова корреспондент «Чемпионата» Евгений Нарижный.

Напомним, сегодня бойцы подписали контракт на бой между собой. Поединок состоится в рамках турнира RCC 12 в Екатеринбурге в августе. Также сообщается, что бойцы примут участие в реалити-шоу, которое по формату будет напоминать Ultimate Fighter в UFC.