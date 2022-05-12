Исмаилов рассказал, почему он пришёл на пресс-конференцию в солнцезащитных очках

Российский боец MMA Магомед Исмаилов рассказал, почему он пришёл на пресс-конференцию, посвящённую бою с Александром Шлеменко, в солнцезащитных очках.
«Почему весь день в чёрных очках? Без комментариев. За пару дней до того, как мне нужно сниматься, обязательно на лице что-нибудь появляется. У меня ячмень, короче. Не хотел выглядеть так, как бы… А у меня самые беспонтовые фотографии выбирают — и выкладывают. Потом все копируют, эти отвратительные фотографии везде будут. Поэтому пусть эта фотография будет в очках», — передаёт слова Исмаилова корреспондент «Чемпионата» Евгений Нарижный.
Напомним, сегодня бойцы подписали контракт на бой между собой. Поединок состоится в рамках турнира RCC 12 в Екатеринбурге в августе. Также сообщается, что бойцы примут участие в реалити-шоу, которое по формату будет напоминать Ultimate Fighter в UFC.
- 12 мая 2022
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