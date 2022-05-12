Исмаилов — о Минееве: в нашей жизни есть один человек, с которым не хочешь дружить

Российский боец MMA Магомед Исмаилов рассказал об отношении к Владимиру Минееву, который победил его в третьем поединке.

«Шлеменко сказал, что я не умею дружить с людьми, которым проиграл? Вы именно про Минеева? Ну слушайте, в нашей жизни обязательно есть один человек, с которым ты не хочешь дружить. Много тех, с кем хочешь дружить, а с одним не хочешь. Ну не подходит он тебе как личность.

Исходя из Владимира Минеева, делать выводы обо всех остальных… Могу привести в пример Анатолия Токова, с которым у нас достаточно тёплые отношения после моего поражения. Минеев — это отдельная история», — передаёт слова Исмаилова корреспондент «Чемпионата» Евгений Нарижный.

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