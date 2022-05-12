Исмаилов — о Минееве: в нашей жизни есть один человек, с которым не хочешь дружить
Поделиться
Российский боец MMA Магомед Исмаилов рассказал об отношении к Владимиру Минееву, который победил его в третьем поединке.
«Шлеменко сказал, что я не умею дружить с людьми, которым проиграл? Вы именно про Минеева? Ну слушайте, в нашей жизни обязательно есть один человек, с которым ты не хочешь дружить. Много тех, с кем хочешь дружить, а с одним не хочешь. Ну не подходит он тебе как личность.
Исходя из Владимира Минеева, делать выводы обо всех остальных… Могу привести в пример Анатолия Токова, с которым у нас достаточно тёплые отношения после моего поражения. Минеев — это отдельная история», — передаёт слова Исмаилова корреспондент «Чемпионата» Евгений Нарижный.
Также посмотрите видео момента подписания контрактов Шлеменко и Исмаилова:
Комментарии
- 12 мая 2022
-
15:51
-
15:48
-
15:45
-
15:42
-
15:34
-
15:31
-
15:25
-
15:18
-
15:15
-
15:11
-
14:36
-
14:32
-
14:11
-
14:10
-
14:05
-
14:05
-
14:02
-
14:01
-
13:58
-
13:56
-
13:53
-
13:49
-
13:45
-
13:42
-
13:35
-
13:32
-
13:29
-
13:22
-
12:53
-
12:49
-
12:19
-
11:26
-
10:14
-
09:17
-
04:23
Партнерский контент