Шлеменко — о Фёдоре Емельяненко: мне до его карьеры никогда не дорасти, не повторить

Российский боец MMA Александр Шлеменко поделился мнением о легендарном тяжеловесе Фёдоре Емельяненко. Шлеменко признал, что его карьера уже не будет такой, какую удалось построить Емельяненко. Ранее Емельяненко раскритиковал главу Союза MMA России Радмира Габдуллина, затем Шлеменко встал на сторону последнего.

«Специально для хейтеров. Ребята, я никогда не принижал Фёдора как спортсмена. Никогда с ним не зарубался. Мне до его карьеры никогда не дорасти, не повторить. Но с точки зрения общественного деятеля я могу задать вопросы. Вы можете ко мне подойти и сказать: «Ты плохо стараешься». А тут какие-то громкие слова про совесть. Не знаю, к чему. Он же не сказал, чем я совесть задел», — передаёт слова Шлеменко корреспондент «Чемпионата» Евгений Нарижный.