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Шлеменко: мне никогда не нравилась клоунада Исмаилова

Шлеменко: мне никогда не нравилась клоунада Исмаилова
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Российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко поделился мнением о другом российском бойце MMA Магомеде Исмаилове, с которым ему предстоит провести поединок. Бой Шлеменко — Исмаилов в рамках промоушена RCC состоится в Екатеринбурге в августе, планируемая дата поединка — 27 августа.

«Не скажу, что Исмаилов меня прямо раздражает. Но мне никогда не нравилась эта клоунада. Не хочу в этом участвовать и не участвую. Мага себя окружил любителями пошутить, пообниматься, посмеяться непонятно над чем. Я более серьёзный человек. Василевский сказал, что я угрюмый? Мне что, очередную глупость от Вячеслава комментировать?» — передаёт слова Александра Шлеменко корреспондент «Чемпионата» Евгений Нарижный.

Александр Шлеменко — Магомед Исмаилов. Легенды сразятся за особый пояс. LIVE! Александр Шлеменко — Магомед Исмаилов. Легенды сразятся за особый пояс. LIVE!
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